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Профессор Ачкасов заявил о «пугающей» реакции некоторых людей на самоизоляцию

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Профессор Ачкасов заявил о «пугающей» реакции некоторых людей на самоизоляцию

Москва, 22 апреля.  Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил, что его пугает реакция граждан отдельных государств на режим самоизоляции, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. В частности, Ачкасов отметил массовые акции, которые ранее прошли в США и Северной Осетии.

«Меня пугает то, что во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединенных Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — сказал он в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он также отметил, что не знает, когда закончится пандемия. Однако он выразил надежду, что в будущем у людей изменится отношение к подобным инфекциям и самим себе.

Напомним, ранее жители Владикавказа устроили несанкционированный митинг на площади Свободы, протестуя против карантина. К месту проведения акции были стянуты силы Росгвардии для предотвращения беспорядков. На переговоры к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Стороны договорились создать инициативную группу.

Напомним, режим самоизоляции был введен в большинстве регионов для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, охватившую Россию и другие страны мира с начала этого года. Это значит, что выходить на улицу разрешается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

Профессор Ачкасов заявил о «пугающей» реакции некоторых людей на самоизоляцию

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