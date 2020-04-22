Пользователи Сети рассказали, какой способ хранить столовые приборы они считают безумным

Москва, 22 апреля. В Интернете обсудили, как правильно хранить столовые приборы. Категоричное мнение одного из пользователей вызвало бурное обсуждение.

В Facebook-группе How to Dad («Как быть отцом») опубликован пост, автор которого настаивал, что в столовые приборы должны храниться в следующем порядке: ножи, вилки, ложки. Некоторые пользователи не согласились с таким подходом и стали предлагать собственные варианты. Отдельные предложения комментаторы назвали «безумными».

«Не будь животным. Ножи, затем вилки, затем ложки. Другого пути нет», — гласит подпись автора поста к опубликованной в сообществе фотографии.

Такой подход вызвал неудовольствие у некоторых комментаторов. В комментариях прозвучало мнение, что подобный порядок является бессмысленным, а столовые приборы надо хранить в том порядке, в котором они лежат на столе, а именно: ножи, вилки, ложки. Один из пользователей рассказал, что хранит ложки между ножами и вилками. Комментаторы немедленно назвали его «психопатом».

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения РФ составило список самых распространенных у россиян психических расстройств.

По данным ведомства, расстройства непсихотического характера в России занимают лидирующее место, они диагностированы у более чем 2 миллионов человек. Как отметил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Борис Казаковцев, такие заболевания чаще всего характерны для людей молодого и среднего возраста.