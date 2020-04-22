Комаровский назвал бандитизмом применение кварцевания в помещениях с людьми

Киев, 22 апреля. Телеведущий и врач Евгений Комаровский ответил на многочисленные вопросы своих зрителей о том, можно ли при помощи различных видов ламп обеззараживать помещения. При этом он назвал бандитизмом применение кварцевания в помещениях, где находятся люди.

«Ультрафиолет способен убивать микроорганизмы за счет того, что разрушает РНК и ДНК. Есть лампы ультрафиолета, есть кварцевые лампы, кварцевое стекло пропускает ультрафиолетовые лучи… Важно понимать, что когда ультрафиолет попадает на человека и слизистые, это очень большой риск. Потому что ультрафиолетовое облучение, нарушая структуру ДНК и РНК, провоцирует развитие онкологических заболеваний», — заявил врач на своей странице на YouTube.

По словам Комаровского, с помощью кварцевания, озонирования и ультрафиолетового излучения «можно убивать все живое, что не имеет отношения к человеку». Главное, четко уяснить, что ультрафиолет и кварц не используется нигде в мире там, где живут люди, поскольку эти аппараты вызывают изменения структуры кислорода.

«Воздух высушивается, озонируется и может быть опасен для человека <…> Времена, когда людям в палате накрывали глаза простыней и включали кварцевание, давно кончились. Более того, считается, что это бандитизм! Этого делать нельзя», — эмоционально подчеркнул Комаровский.

Один из зрителей поинтересовался, имеет ли смысл кварцевать дома продукты, чтобы избежать заражения. В ответ Комаровский сообщил, что смысла в этом нет, продукты нужно хорошо промыть проточной водой. Он добавил, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты питания.

Ранее Комаровский выразил уверенность, что вспышка коронавируса спадет уже летом, однако в будущем человечество ожидает вторая волна эпидемии. По его словам, COVID-19 «оставит нас в покое только тогда, когда большинство с ним встретится и общество сформирует коллективный иммунитет».

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагнозом коронавирус в возрасте от 30 до 93 лет. Младший из них страдал системной красной волчанкой. Ему также диагностировали «двустороннюю субтотальную пневмонию с геморрагическим компонентом». У пациентов был ряд хронических заболеваний, включая гипертонию, хронический бронхит, онкологию, сахарный диабет, аневризму аорты.