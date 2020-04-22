Миро обвинила Заворотнюк в попытке уйти от налогов

Москва, 22 апреля. Скандально известная блогер Лена Миро не верит в смертельный диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой по сообщениям СМИ, диагностировали рак мозга. Она считает, что артистка придумала болезнь, чтобы избавиться от многомиллионных долгов.

Соответствующее заявление Миро сделала в своем блоге на LiveJournal после недавних хороших новостей о самочувствии Заворотнюк. По мнению блогера, появление публикаций о здоровье актрисы не случайно.

«Никто не будет задавать неудобные вопросы. Никто не будет вытаскивать на поверхность то, что семья Заворотнюк пытается замести под ковер страшного диагноза. Особенно — в Пасху, когда, вроде как, положено верить в чудо, сидеть за накрытым столом, а не в соцсетях, и делать вид, что любишь идиота-соседа или Настю Заворотнюк, как саму себя», — пишет Миро.

По мнению публицистки, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе для того, чтобы Заворотнюк списали многомиллионные долги.

«Я не верю в то, что Настя смертельно больна. Я верю в то, что ее цель — уйти от долгов, после чего вернуться в общество с красивой историей о чудесном исцелении», — считает блогер.

Напомним, в минувшее воскресенье ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванный источник сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшается. Медики уже возобновили ее лечение, пишет «Газета.ru».