Доктор Мясников заявил, что пандемия коронавируса «это только учения»

Москва, 22 апреля. Нынешняя ситуация с развитием пандемии нового коронавируса является только учением, поскольку вскоре мир может столкнуться с более тяжелой напастью. К такому мнению пришел врач, официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников.

По словам специалиста, новый вирус может вновь придти из Китая или Центральной Африки, однако смертность от него будет в десятки раз выше. Данное мнение он озвучил во время прямого эфира в передаче «Спасибо, Доктор!» на YouTube-канале «СоловьевLIVE».

В том случае, если новая пандемия случится, человечество скажет «спасибо» коронавирусу, считает доктор. Поскольку люди извлекут уроки из нынешней ситуации, и будут готовы к более серьезным испытаниям, считает Мясников. Однако он напомнил, что человек склонен просить помощи у Бога, однако после забывать про благодарности.

Сейчас мы говорим: «Господи, пронеси, мы все поняли, все учтем! А потом встанем – штаны наденем, и понесется по новой!» — сказал Мясников.

Он также выразил надежду, что после пандемии в России заслуги врачей и системы здравоохранения не забудут.

Напомним, в настоящее время в России зарегистрировано более 52 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. От сопутствующих заболеваний скончались 456 человек, вылечиться удалось 3 873, пишет «Газета.ru».