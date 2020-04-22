За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Москва, 22 апреля. За сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагнозом коронавирус в возрасте от 30 до 93 лет, общее число погибших выросло до 261, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Погибшим пациентам было от 30 до 93 лет. Младший из них страдал системной красной волчанкой. Ему также диагностировали «двустороннюю субтотальную пневмонию с геморрагическим компонентом».

Один из скончавшихся пациентов лечился в частной клинике. У пациентов был ряд хронических заболеваний, включая гипертонию, хронический бронхит, онкологию, сахарный диабет, аневризму аорты.

Ранее во вторник сообщалось, что московские власти почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Как передавала «Газета.ру», теперь для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья.

Кроме того, сообщалось, что власти Москвы аннулируют все пропуска на передвижения по городу, не прошедшие соответствующей проверки. Проверяется корректность заполненной заявки. При проверке пропусков, выданных работникам, ИНН их работодателя обязательно проверяется в базах Федеральной налоговой службы. Кроме того, специалисты проверяют, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции.