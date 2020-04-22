Замминистра культуры Москвы пропал в Ялте

Симферополь, 22 апреля. В Крыму правоохранители разыскивают заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. По данным источника в силовых структурах, чиновник пропал в Ялте в конце марта. К полиции подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «МоскваСпас».

Как сообщает Общественная служба новостей, данные о пропаже Ошарина подтвердили в пресс-службе московского департамента, а также его супруга.

По данным издания, 47-летний чиновник пропал в Ялте, где его последний раз видели 30 марта. По предварительным данным, он уехал из Москвы 26 марта в Краснодарский край по делам.

Полиция и добровольцы ведут поиски чиновника как в Ялте, так и в столице. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Ошарина, просят обращаться на горячую линию «МоскваСпаса»: 8 800 550 63 61. Или звонить в полицию.

Ранее Ошарин возглавлял Московский академический театр им. Вл.Маяковского, был директором театра «Et Cetera». Он также руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что Ошарин был отмечен почетными грамотами и благодарностями департамента культуры Москвы, мэра Москвы, руководителей регионов РФ, Общественной палаты РФ, Федеральной службой по контролю и обороту наркотиков, Федеральной службой исполнения и наказаний.

На должность заместителя руководителя департамента он был назначен в 2018 году.