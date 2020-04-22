Российский геолог Давид Додин умер на 85 году жизни

Санкт-Петербург, 22 апреля. В Петербурге на 85 году жизни скончался советский и российский геолог, член-корреспондент РАН Давид Додин. О смерти ученого во вторник сообщил его брат, народный артист России Лев Додин.

По словам родственника, Давид Додин скончался после тяжелой болезни. Исследователь был потомственным геологом и одним из старейших представителей Геологического сообщества России. Додин также занимал должность главного научного сотрудника Санкт-Петербургского «ВНИИОкеангеология».

Кроме того, Давид Додин вошел в историю как один из первооткрывателей крупнейшего в мире платиноидного медно-никелевого Октябрьского месторождения в Норильске, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в России в возрасте 90 лет скончался президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров. Причина его смерти не уточняется, пишет «Газета.ru».