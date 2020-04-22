Трамп намерен временно запретить въезд в США по рабочим визам 

Вашингтон, 22 апреля. Президент США Дональд Трамп собирается запретить въезд в страну на 90 дней для тех, кто хочет получить рабочие визы, в рамках плана по приостановке иммиграции в страну из-за пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект указа.

Источники издания сообщили, что ознакомились с предварительной версией указа Трампа, в которой есть положение о введении запрета минимум на 90 дней для въезда в страну по рабочим визам. В документе содержатся несколько исключений: запрет не коснется тех, кто рассчитывает получить в Штатах работу в сфере пищевой промышленности и обеспечения бесперебойных поставок. Кроме того, запрет не относится к сотрудникам сферы здравоохранения.

Ранее Трамп объявил о намерении подписать указ, приостанавливающий иммиграцию в страну ради сохранения рабочих мест для американцев в условиях пандемии.

По данным на 21 апреля, в США число зараженных COVID-19 превысило 810 тыс. пациентов. Инфицированными в стране числятся 810 561 человек, передает «Газета.ру». Жертвами коронавируса стали 43 630 человек.

Во вторник RT сообщал, что в США проводятся испытания более 70 методик лечения коронавирусной инфекции, в том числе идет разработка вакцин, еще 211 находятся в стадии планирования. По словам Трампа, речь идет как об исследовании способов лечения инфекции, так и о разработке вакцин.