Пекин, 21 апреля. Первой страной на пути эпидемии COVID-2019 стал Китай, однако именно он сумел справиться коронавирусом лучше, чем большинство западных стран, куда пандемия пришла значительно позже. Одной из главных причин, по которой Китаю удалось избежать большого количества жертв, стала сознательность самих граждан КНР. Такое наблюдение сделал журналист Александр Копысов.

«Когда коронавирус бушевал в Китае, помощи не было. Китай в одиночку справился с ситуацией. Более того, многие вещи пришлось искать прямо на ходу. Что меня тогда поразило — это колоссальная помощь добровольцев. В каждом дворе были люди, которые дежурили, люди, которые проверяли машины на улицах. То есть без общей дисциплины никакого бы успеха не было», — рассказал журналист в эфире программе «Открытый эфир».

Он отметил, что сейчас в Китае налаживается нормальная жизнь. Однако ученые предупреждают, что могут произойти повторные случаи заражения коронавирусом. По мнению Копысова, Китай уже готов к подобному сценарию. Журналист рассказал, что законсервированные китайские больницы могут быть открыты в любой момент – как только этого потребует изменившаяся ситуация. Система быстрого реагирования Китаем уже была отработана.

Отметим, что по последним данным в Китае в общей сложности было зафиксировано 82 758 случаев заболевания и 4 632 смертельных исхода. Это существенно ниже, чем в таких европейских странах, как Испания или Италия.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 170 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.