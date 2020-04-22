ВС РФ объяснил, в каких случаях граждан и юрлица наказывают за нарушение самоизоляции

Москва, 22 апреля. Верховный суд Российской Федерации выпустил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением закона по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране. В документе президиум суда разъяснил особенности привлечения граждан и юридических лиц к ответственности за нарушение самоизоляции.

Согласно документу, действия жителей Москвы, нарушивших указ мэра столицы «О введении режима повышенной готовности», подлежат квалификации по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В частности, данный указ запрещает посещать парки, зоны отдыха, развлекательные заведения, предписывается соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также нельзя покидать место проживания без весомых поводов.

Данная статья КоАП РФ также предписывает ответственность юрлиц за нарушение запрета работы предприятий общественного питания, за исключением тех, что работают на вынос. Часть 1 статьи 20.6.1 предусматривает штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц, — штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, лица, прибывшие в РФ из иностранных государств, должны 14 дней пребывать в карантине. Его нарушение квалифицируют по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает для граждан штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В документе Верховного суда также отмечается, что как к гражданам, так и к юрлицам может быть применен не штраф, а предупреждение.