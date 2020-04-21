Вирусолог объяснил причины роста числа больных COVID-19 среди молодежи в РФ

Санкт-Петербург, 21 апреля. Молодые люди в РФ заражаются коронавирусом, потому что хуже пожилых соблюдают самоизоляцию, заявил замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

В интервью «Российской газете» Семенов сообщил, что работал в Италии во время разгара пандемии. По его словам, местные жители не оценили опасность и не приняли вовремя необходимые меры. В связи с этим фиксировалось большое число жертв вируса среди основной группы риска — пенсионеров.

«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это, скорее, следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали. Итальянцы очень общительные, у них большие семьи, масса друзей. И они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер», — заявил вирусолог.

По данным на 21 апреля, на территории России зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения, 456 человек умерли, передает «Газета.ру». Более 3,8 тыс. человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Днем ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что свыше 700 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает RT. По его словам, более 1,2 млн медработников прошли обучение для борьбы с COVID-19. Это было необходимо в том числе из-за того, что любой врач может столкнуться с пациентом, инфицированным коронавирусом.