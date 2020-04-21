Представитель ВОЗ оценила скорость распространения коронавируса в России

Москва, 21 апреля. Распространение коронавирусной инфекции в России идет без резкого всплеска и не по вертикали. К такому выводу пришла представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Тем не менее, по словам специалиста, случаи заболевания в стране пока в росте. При этом она отметила, что распространение коронавируса не происходит само по себе, а зависит от поведения людей. Потому она пояснила, что чем раньше жители страны смогут остановить перенос вируса, тем раньше пандемия пойдет на спад.

«Но страна большая, большое население, но рост случаев не идет всплеском, не идет по вертикали», — приводит слова Вуйнович РИА Новости.

Однако она отметила, что даже если число случаев заболевания снизится и достигнет нуля, то все равно могут возникнуть новые случаи заражения. Поэтому системе здравоохранения необходимо быть начеку и пытаться остановить новое распространение коронавируса в очаге заболевания.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о стадии разработки вакцины от нового типа коронавируса. На сегодняшний день по трем из 67 существующих прототипов начались клинические испытания, а остальные близки к этому, пишет «Газета.ru».