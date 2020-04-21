Российский космонавт в ходе эксперимента условно высадился на другую планету

Москва, 21 апреля. Космонавт Олег Скрипочка, который на прошлой неделе вернулся с МКС после длительной экспедиции, принял участие в эксперименте, в ходе которого отрабатывался выход на поверхность другой планеты. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«В ходе эксперимента командир экипажа МКС-62 и ТПК (транспортного пилотируемого корабля. – Прим. ФАН) «Союз МС-15», космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъем и спуск), работу с инструментом», — сообщили в ЦПК.

По словам начальника научного управления Центра подготовки космонавтов Андрея Курицына, все поставленные задачи были успешно и качественно выполнены. Главной целью эксперимента стала оценка выполнения сложных операций, а также работоспособности оператора в экстремальных условиях космического полета.

Как подчеркнул Курицын, в некоторых случаях качество выполняемых космонавтами работ в некоторых случаях может снижаться после возвращения на землю.

«Есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками», — подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что участников ближайших экспедиций намерены испытать на управление специальным электромобилем – марсианским ровером.