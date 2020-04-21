Американский эсминец «Портер» покинул акваторию Черного моря

Вашингтон, 21 апреля. Шестой оперативный флот США сообщил, что американский ракетный эсминец «Портер» покинул Черное море. Ранее корабль зашел в акваторию и был замечен в 180 километрах от Крымского моста.

Эсминец с управляемым ракетным оружием на борту зашел в воды Черного моря вечером 13 апреля. При этом, за его действиями наблюдали корабли Черноморского флота РФ и специальные береговые радиотехнические средства.

Как позже пояснили в ВМС США, военный корабль якобы занимался «обеспечением безопасности» региона. На данный момент «Портер» перешел в воды Средиземного моря, где военные сосредоточатся на эксплуатационных задачах и действиях в русле национальных интересов США во время пандемии, говорится в заявлении ВМС США.

Напомним, последние годы Россия все чаще сталкивается с беспрецедентной активностью НАТО у собственных границ. Руководство Альянса объясняет это «сдерживанием российской агрессии». При этом Кремль не раз подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Однако Москва не будет оставлять без ответа действия, которые несут откровенную опасность для ее интересов.

Стоит также отметить, что это не первая подобная ситуация. Ранее в акватории Черного моря был замечен американский эсминец «Росс». После обнаружения он был взят под контроль береговыми радиотехническими средствами России. Кроме того, за действиями военных наблюдал патрульный корабль «Василий Быков», а также разведывательный корабль «Иван Хурс».