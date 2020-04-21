РФ и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М4 между Алеппо и Латакией

Дамаск, 21 апреля. Российские и турецкие войска провели совместное патрулирование трассы М4 в Идлибской зоне деэскалации, связывающей города Алеппо и Латакию, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Во вторник в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции, достигнутыми 5 марта, состоялось пятое по счету совместное патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации «Идлиб», связывающей Алеппо и Латакию.

От российской стороны к патрулированию привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Колонну с воздуха прикрывали беспилотники ВКС РФ.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака, воздушное патрулирование проводила армейская авиация.

В ЦПВС уточнили, что за минувшие сутки боевики, подконтрольные Турции, не нарушали режим прекращения огня, введенный 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации.

Вечером во вторник Федеральное агентство новостей сообщало, что поступают сообщения о возобновившихся перестрелках в южных районах Идлиба. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в ответ на провокационные обстрелы со стороны террористов части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по их позициям на подступах к населенным пунктам Бенин, Аль-Джарада, Аль-Бара и Маар-Белет.