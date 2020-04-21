«Спящий спецагент» Коротков уничтожает Россию изнутри, распространяя фейки о ЧВК «Вагнер»

В понедельник, 21 апреля, «Новая газета» опубликовала новый материал Дениса Короткова «Головорезы 2.0». В ней журналист рассказывает, что три года назад сотрудники российской ЧВК «Вагнер» в Сирии якобы пытали боевика, после чего тело обезглавили и сожгли. Коротков утверждает, что ему удалось выяснить дальнейшую судьбу головы боевика – по его версии, ее подвесили на заборе завода, где проходили съемки.

Новое расследование, старая история

«Головорезы 2.0» является продолжением расследования полугодовой давности. Тогда Коротков опубликовал видео, на котором группа неизвестных мужчин издевается над боевиком. Журналист утверждает, что инцидент произошел в 2017 году.

Тут уместно отметить, что опубликованная Коротковым запись является расширенной версией короткого ролика, который попал в интернет ещё до появления первой статьи на эту тему в «Новой газете». Каким образом видео попало ему в руки Коротков не сообщает. Так как за прошедшее с момента первой публикации время журналист не смог идентифицировать ни одного из людей, видео ему в руки передал явно не один из участников ролика. Ещё полгода назад этот нюанс вызвал у читателей и экспертов подозрение, что видео было получено Коротковым от боевиков, а значит кадры наверняка являются постановочными.

Новая статья не дала ответов на возникшие после первой части вопросы, а также прибавила своих. Никакой новой информации в материале Коротков не предоставил, статья вновь выстроена вокруг все того же сюжета с пытками, но на этот раз журналист раздобыл ещё больше снимков и видео. Однако никакой конкретики читателям вновь не было представлено – ни имён участников, ни места, где всё было заснято.

Напрашивается два очевидных вывода. Либо Короткова кто-то дозировано кормит информацией, чтобы в нужный момент подогревать затухающий интерес к теме. Либо он сам растягивает процесс выдачи информации, изображая видимость расследования, хотя все фото и видео у него давно есть.

Подлость в ответ на успехи

Мы обратились к политологу Юлии Стрелковой с просьбой прокомментировать наши версии.

«Посмотрите, что делает Денис Коротков. Как только в информационном пространстве начинают восхищаться нашими добровольцами. Как только появляется информация о том, что ЧВК «Вагнер» делают успехи на том или ином направлении, тут же в англоязычном сегменте начинаются скандальные и изобличающие статьи. А чтобы раздуть скандал в российском сегменте, существует Денис Коротков. Он выпускает свои фейки, чтобы помочь американским СМИ. Чтобы у тех были свои тезисы. Минаев относительно недавно выпустил сериал «Спящие», где главный отрицательный персонаж работает в крупном либеральном СМИ и делает самые различные вбросы про Россию, чтобы помочь спецслужбам США и террористам. Никого не узнаете? А ведь это и есть упивающийся от собственной безнаказанности Денис Коротков. Его никто не трогает – ни правоохранительные органы, ни спецслужбы. Он прям как герой того фильма – защищен либеральными идеями и при этом иностранный спецагент, уничтожающий страну изнутри. Он «спящий», только пока этого никто не заметил. Зря.»

Как следует из мнения эксперта, на Западе уже давно используется тактика с дозированной подачей информации, и уже выработан четкий алгоритм: бойцы ЧВК добиваются успеха – в иностранных СМИ их тут же критикуют, не брезгуя даже вбросами.

За информационную отработку среди либеральной общественности России отвечает Денис Коротков и «Новая газета». Но из-за отсутствия доказательной базы ему это не удается. Вот и приходится несколько месяцев паразитировать на одном и том же ролике, который появился в сети задолго до его «расследований».

Открытым же остается вопрос, кто предоставил журналисту полный вариант записи? Возможно ли, что она была "слита" теме же людьми, что стоят за публикацией «расследований» в зарубежной прессе.