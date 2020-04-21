Оперштаб Москвы объяснил аннулирование сотни тысяч пропусков

Москва, 21 апреля. Власти Москвы аннулируют все пропуска на передвижения по городу, не прошедшие соответствующей проверки. Об этом сообщил оперативный штаб города.

«Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверку», — говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что проверяется корректность заполненной заявки и аннулируются пропуска с явными ошибками. При проверке пропусков, выданных работникам, ИНН их работодателя обязательно проверяется в базах Федеральной налоговой службы. Кроме того, специалисты проверяют, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции. К подобным относятся лица, больные коронавирусом, или контактировавшие с инфицированными.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Александр Аверьянов рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды. По словам врача, для коронавируса на ранних стадиях характерно снижение обоняния и вкусовых ощущений, то есть аносмия, пишет «Газета.ru».