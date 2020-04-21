Эксперты напомнили Еревану, что статус Карабаха должен быть определен путем переговоров

Москва, 21 апреля. Эксперты сочли странным заявление главы армянского МИД Зограба Мнацаканяна относительно проблемы вокруг Нагорного Карабаха.

Мнацаканян ранее заявил, что Ереван считает неприемлемым решение карабахского вопроса, предполагающее территориальные уступки Азербайджану. Свое заявление он сделал во время пресс-конференции в Ереване, комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«В заявлении моего российского коллеги Сергея Лаврова были ссылки на многочисленные документы. Речь шла также о документе, который обсуждается в последние два года. Подобные подходы и предложения были в 2014 и 2016 годах, и они были неприемлемы для армянской стороны», — заявил армянский министр.

Источник Федерального агентства новостей в Москве отреагировал на заявление Мнацаканяна.

«Заявление главы МИД Армении выглядит несколько странно. Хотели бы обратить внимание министра на то, что проблематика НКУ находится на международной повестке дня долгие годы. Она была отражена в том числе и в документах 2014 и 2016 годов, когда Мнацаканян не определял подходы Еревана к решению вопроса. В указанных документах четко зафиксировано, что Нагорный Карабах не является частью Армении, и его будущий статус должен быть определён путем переговоров», — сообщил источник ФАН.

Напомним, что не так давно руководство Нагорного Карабаха приняло решение официально использовать второе название — Арцах, чтобы было меньше ассоциаций с боевыми действиями.