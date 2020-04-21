Вассерман объяснил, почему вакцина от коронавируса не станет доступна всем странам

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций не обязывают, а только рекомендуют ее участникам поступать тем или иным образом. Ситуация с пандемией коронавируса — не исключение. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что все 193 страны — участницы вышеуказанной организации приняли «единодушное» решение не допускать спекуляцию на будущей вакцине от COVID-19. Также члены Генассамблеи призвали обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств и подчеркнули в своей резолюции центральную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.

«У нас некоторые международные структуры считают чуть ли всемогущими — тогда как на самом деле их роль довольно ограничена, — скептически заметил Вассерман. — ВОЗ не ведет самостоятельных исследований, а только сводит воедино материалы, предоставляемые медорганизациями отдельных государств. И когда мы слышим, что «эксперты ВОЗ считают так-то», чаще всего мы имеем дело не с конкретными деятелями медицинской науки, а с людьми, обобщающими полученные кем-то другим данные».

Таким образом, делает вывод эксперт, роль Всемирной организации здравоохранения является сугубо координирующей и посему переоценивать ее значение в создании новых лекарств не стоит. Работа ВОЗ важна и велика, но не она ляжет в основу разработки новой вакцины.

Также, по убеждению интеллектуала, резолюция Генассамблеи ООН не возымеет должного эффекта, несмотря на то, что была принята всеми странами-участницами.

«Идея, конечно, здравая: я тоже думаю, что надо обеспечить всеобщий доступ к лекарствам от опасных болезней, — сказал политолог. — Причем я так считаю с сугубо экономической точки зрения: намного дешевле закупить вакцину и поголовно обеспечить ей население, чем потом за большие деньги лечить тысячи тяжелых больных, часть из которых еще и не выживет. Но, к сожалению, сейчас официально считается, что единственный способ гарантировать новые разработки — это заплатить сумасшедшие деньги той фирме, которая сумеет их обеспечить».

Именно поэтому, по словам Вассермана, сложившаяся практика не позволит резолюции ООН воплотиться в реальность, и так и оставит ее лишь набором добрых слов на дорогой бумаге.

Напомним, по состоянию на 21 апреля всего в мире выявлено 2 447 211 случаев заболевания COVID-19. При этом 655 144 человека вылечились, а 171 335 погибли. Число заболевших в России — 52 763 (3 873 выздоровели, 456 умерли).