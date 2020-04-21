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Вассерман объяснил, почему вакцина от коронавируса не станет доступна всем странам

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Вассерман объяснил, почему вакцина от коронавируса не станет доступна всем странам

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций не обязывают, а только рекомендуют ее участникам поступать тем или иным образом. Ситуация с пандемией коронавируса — не исключение. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что все 193 страны — участницы вышеуказанной организации приняли «единодушное» решение не допускать спекуляцию на будущей вакцине от COVID-19. Также члены Генассамблеи призвали обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств и подчеркнули в своей резолюции центральную роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.

«У нас некоторые международные структуры считают чуть ли всемогущими — тогда как на самом деле их роль довольно ограничена, — скептически заметил Вассерман. — ВОЗ не ведет самостоятельных исследований, а только сводит воедино материалы, предоставляемые медорганизациями отдельных государств. И когда мы слышим, что «эксперты ВОЗ считают так-то», чаще всего мы имеем дело не с конкретными деятелями медицинской науки, а с людьми, обобщающими полученные кем-то другим данные».

Таким образом, делает вывод эксперт, роль Всемирной организации здравоохранения является сугубо координирующей и посему переоценивать ее значение в создании новых лекарств не стоит. Работа ВОЗ важна и велика, но не она ляжет в основу разработки новой вакцины.

Вассерман объяснил, почему вакцина от коронавируса не станет доступна всем странам

Также, по убеждению интеллектуала, резолюция Генассамблеи ООН не возымеет должного эффекта, несмотря на то, что была принята всеми странами-участницами.

«Идея, конечно, здравая: я тоже думаю, что надо обеспечить всеобщий доступ к лекарствам от опасных болезней, — сказал политолог. — Причем я так считаю с сугубо экономической точки зрения: намного дешевле закупить вакцину и поголовно обеспечить ей население, чем потом за большие деньги лечить тысячи тяжелых больных, часть из которых еще и не выживет. Но, к сожалению, сейчас официально считается, что единственный способ гарантировать новые разработки — это заплатить сумасшедшие деньги той фирме, которая сумеет их обеспечить».

Именно поэтому, по словам Вассермана, сложившаяся практика не позволит резолюции ООН воплотиться в реальность, и так и оставит ее лишь набором добрых слов на дорогой бумаге.

Напомним, по состоянию на 21 апреля всего в мире выявлено 2 447 211 случаев заболевания COVID-19. При этом 655 144 человека вылечились, а 171 335 погибли. Число заболевших в России — 52 763 (3 873 выздоровели, 456 умерли).

Вассерман объяснил, почему вакцина от коронавируса не станет доступна всем странам

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