Власти Подмосковья разрешили передвижение грузовиков без спецпропусков по ночам

Москва, 21 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал постановление, согласно которому в регионе разрешается передвижение грузового транспорта без специальных пропусков в период с 22.00 до 6.00.

Соответствующие изменения были внесены в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности.

«В подпункте 4 пункта 3 после слов «сведений об оформленных пропусках» дополнить словами «а также случаев передвижения грузового автотранспорта с 22.00 до 6.00 по территории Московской области», — говорится в постановлении, опубликованном во вторник на сайте правительства Подмосковья.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. С 15 апреля в регионе введена система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции будет продлен на майские праздники, пишет «Газета.ru». В это время возможен рост числа дачников.

Ранее глава региона заявил, что абсолютное большинство местных жителей соблюдают предписанный режим самоизоляции.