Москва, 21 апреля. Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию… Мы работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом, 456 человек умерли. Почти четыре тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.