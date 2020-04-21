Москва, 21 апреля. Российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол назвал пять лучших боксеров современности.

По мнению Бивола, в настоящее время лучшими боксерами являются украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко, казахстанец Геннадий Головкин, а также американцы Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс.

«Назову без градации. Говоря именно о боксерских качествах, мне нравятся Александр Усик, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Василий Ломаченко и Геннадий Головкин», — сказал россиянин.

Кроме того, Бивол вновь выразил готовность провести бой с обладателем поясов WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

Стоит отметить, что в настоящее время Бивол является обладателем титула «суперчемпиона» всемирной боксерской ассоциации WBA. Бивол провел на профессиональном ринге 17 поединков, в которых одержал 17 побед.