Турецкая ЧВК SADAT тренирует наемников из Идлиба для отправки боевиков в Ливию

Турецкая ЧВК SADAT использует лагеря в турецких провинциях Конья и Токат для обучения наемников перед их дальнейшей отправкой в Ливию. К таким выводам пришло Федеральное агентство новостей, в рамках проекта «Антитеррор» опубликовавшее колонку автора Telegram-канала «Стамбульский волк».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто говорит о российском вмешательстве ЧВК «Вагнер» в Ливию, однако умалчивает о деятельности турецкой ЧВК SADAT. Такое мнение в эксклюзивном комментарии ФАН выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов.

Новый выпуск «Антитеррора» был посвящен турецкой ЧВК SADAT, которая известна тем, что тренирует террористов в Сирии и перебрасывает боевиков в Ливию. Основателем SADAT является бывший бригадный генерал турецкой армии Аднан Танрыверди — фигура, имеющей сильное влияние на президента Турции и через которого Эрдоган пытается воплотить свои надежды на экспансию на Ближнем Востоке.

Несколько лет назад депутат оппозиционной турецкой партии «Хорошая партия» Мераль Акшенер рассказывала, что в турецких провинциях Конья и Токат ЧВК SADAT обучают граждан стрельбе и ведению боя. По словам Акшенер, турецкие власти поддерживают эти действия, так как намерены использовать этих людей в качестве живой силы в случае проигрыша на выборах несколько лет назад. Борис Долгов утверждает, что эти же самые лагеря сейчас используются ЧВК SADAT при подготовке наемников перед отправкой в Ливию для сражения на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Этих боевиков отправляют в Ливию воевать на стороне ПНС, в котором состоят в основном выходцы из исламистских группировок, исповедующих доктрины «Братьев-мусульман» (деятельность группировки запрещена в РФ). И конечно, есть лагеря, где тренируют этих боевиков, которых направляют в Ливию, и ЧВК, которые этим занимаются — это тоже часть политики, увы. Это действия, которые предпринимает Турция для продвижения своих интересов в Сирии и Ливии», — отмечает востоковед.

Долгов отметил, что Турция отправляет в Ливию элементы сирийских радикальных исламистских группировок, которые лояльны Анкаре, включая боевиков из Идлиба и формирования, входящие в «Сирийскую свободную армию».

«Как известно, нынешнее турецкое руководство достаточно амбициозно, и Турция сейчас пытается стать не только локальным центром силы на Ближнем Востоке, но и, как заявляли некоторые лидеры исламистских партий, лидером мусульманского мира. Эти амбиции продвигаются в том числе и таким способом», — утверждает эксперт.

Напомним, Турция продолжает поставки на сторону ПНС Ливии боевиков и вооружения, несмотря на все достигнутые международные договоренности в Москве и Берлине, а также игнорируя оружейное эмбарго ООН.

ЧВК SADAT присутствовала в Ливии еще задолго до подписания соглашения между ПНС и правительством Турции о сотрудничестве, на которое опирается Эрдоган в попытках оправдать свои действия перед международным сообществом. О присутствии турецкой ЧВК в Ливии имеется информация на сайте самого SADAT, а в интервью 2018 года для газеты HaberTürk основатель организации, не скрывая, заявил о том, что бойцы SADAT впервые прибыли в Ливию семь лет назад.