ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса

Москва, 21 апреля. Ученые разработали 67 прототипов вакцин от коронавируса, три из них уже проходят клинические испытания, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«На данный момент ВОЗ знает, что есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания», — сообщила Вуйнович эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам представителя ВОЗ, другие 64 вакцины также близки к клиническим испытаниям. Вуйнович назвала сроки появления вакцины от коронавируса.

Представитель ВОЗ отметила, что в лучшем случае потребуется не менее 12 и до 18 месяцев, чтобы вакцина прошла все фазы клинических исследований и клинические пробы. Только после этого она будет запущена в массовое производство.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.