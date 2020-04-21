Москва, 21 апреля. Положительный эффект от введения режима самоизоляции в Подмосковье будет виден в ближайшие три недели. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В течение ближайших трех недель мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему поведению, ответственному поведению», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек скончались. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты отмечают, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.