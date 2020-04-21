Донбасс сегодня: Киев готовит провокации в ДНР, Нацгвардия в панике из-за коронавируса

Донбасс, 21 апреля. Руководство армии Украины готовит агитки для героизации бойцов ВСУ. В рядах Нацгвардии растет паника из-за массового выявления коронавируса. Комбриг ВСУ обложил данью бойцов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам территорию ДНР 12 раз за сутки. На Горловском направлении стреляли из 82-мм минометов, на Донецком из минометов калибром 82 и 120 мм, вооружений боевых машин пехоты и бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия.

В зону обстрелов вошли семь населенных пунктов республики, в том числе города Донецк и Горловка. В поселке Старомихайловка на западе Донецка частично разрушены семь домов.

Руководство ВСУ готовится к выпуску агитационных видеосюжетов

Народная милиция ДНР сообщает, что по информации собственного источника в штабе оперативно-тактической группировки «Восток» командование украинской армии выдало предписание на создание агитационных роликов, воспевающих героизм украинских военнослужащих. Выполнять поставленную задачу поручено 74-му Центру информационно-психологических операций, которым руководит майор Ковинец.

Группа будет взаимодействовать с пресс-службой штаба силовой операции, съемку осуществят корреспонденты каналов «Франс-Пресс», News One, «1+1» и «24 канал». Для выполнения указания оперативные работники и журналисты прибыли на место дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в поселок Пески под Донецком. Для съемок сюжета приглашаются оставшиеся местные жители и два расчета, обслуживающих крупнокалиберные гаубицы бригады под руководством комбрига Мишанчука.

Мирных граждан завлекают деньгами за участие в съемках. Люди должны выступить живыми свидетелями боевых действий 2014 — 2015 годов и рассказать на камеру написанный текст о героических поступках своих «защитников» — украинских солдат.

В Нацгвардии растет паника из-за распространения коронавируса

После выявления положительного теста на коронавирус у командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана и его заместителя Ярослава Спорада, военнослужащих гвардии начали массово тестировать на выявление новой инфекции, информируют в Народной милиции ЛНР.

Следует отметить, что срочные мероприятия проводятся с опозданием, в рядах Национальной гвардии наблюдается всплеск инфицирования коронавирусом. Очереди из нацгвардейцев наблюдаются в гражданских больницах Северодонецка и Лисичанска Луганской области, что вызывает панику среди местного населения и бойцов НГУ.

За сбитый беспилотник из своего кармана платят украинские солдаты

В праздничный день Пасхи военнослужащими ПВО Народной милиции ДНР в Ясиноватой сбит ударный беспилотник, который был запущен 54-й механизированной бригадой ВСУ для сбрасывания боеприпаса по православной церкви.

В Донецке сообщают, что раздраженный провалом спецоперации комбриг Майстренко вынудил личный состав бригады сдать по 500 гривен на замену БПЛА. В результате сослуживцы устроили самосуд участникам расчета сбитого летательного аппарата. Трое избитых солдат попали в больницу города Часов Яр с травмами. Пострадавшие подали заявление в прокуратуру на противозаконные действия руководства бригады и «побратимов».