Власти США заявили, что доклад о «вмешательстве» RT в выборы основан на старых данных

Вашингтон, 21 апреля. Комитет по разведке Сената США выпустил очередную часть доклада о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году. Проанализировав работу разведывательного сообщества страны сенаторы пришли к выводу, что обвинения в адрес российских СМИ RT и Sputnik были основаны на старых данных.

Сам доклад разведки, который позже стал основанием для беспочвенных обвинений в адрес РФ, был опубликован еще в начале 2017 года. Однако комитет пришел к выводу, что документ «выиграл бы» от более всестороннего рассмотрения роли российских СМИ.

«Репортажи из открытых источников о том, как RT и Sputnik освещали публикации в WikiLeaks информации из Национального комитета Демократической партии, подкрепили бы доклад разведки в части использования Россией пропаганды», — приводит слова сенаторов РИА Новости.

Было также отмечено, что доклад разведки представляет собой перепечатку устаревшего документа 2012 года, в связи с чем в него необходимо «включить обновленные данные».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в США. Российский лидер подчеркнул, что какую бы точку зрения не высказывали российские блогеры в Интернете, они не могли сыграть ключевую роль в выборах президента США в 2016 году. Путин отметил, что в США проживает огромное количество людей со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо.