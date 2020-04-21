Власти Подмосковья будут выявлять водителей без пропусков в городах

Москва, 21 апреля. Власти Московской области будут выявлять водителей без цифровых пропусков преимущественно в городах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, площадь Московской области в 18 раз больше Москвы, поэтому в области нет такого количества камер, чтобы контролировать всю территорию. Кроме того, по территории региона проходит огромное количество федеральных трасс.

«Мы работаем в городах, адресно и аккуратно объясняя, что если ты выехал из дома, то у тебя должен быть QR-код. Камеры тоже есть, ими пользуются в городах, что позволяет измерять процент самоизоляции», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия-24» .

Режим всеобщей самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. С 15 апреля в регионе введена система цифровых пропусков для передвижения на транспорте.

Воробьев не исключил, что режим самоизоляции будет продлен на майские праздники. В это время возможен рост числа дачников.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.