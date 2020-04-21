Асад обвиняет США за использование пандемии COVID-19 против Сирии

Обстоятельства с коронавирусом не стали для Соединенных Штатов убедительным поводом, чтобы ослабить хватку и упростить тяжелую жизнь в период пандемии гражданам Сирии. Подробнее об обвинениях США в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Санкционные давления

На встрече с главой МИД Ирана Мохамадом Джавадом Зарифом президент Сирии Башар Асад осудил Соединенные Штаты за отказ снять односторонние санкции, от которых страдают граждане разных стран в условиях коронавируса.

Пандемия COVID-19 «превратилась в область политических инвестиций некоторых стран на Западе во главе с Соединёнными Штатами», заявил сирийский лидер.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также раскритиковал США за нежелание ослабить санкционное давление на другие страны, несмотря на сложную обстановку в мире.

Также сирийский президент выразил сочувствие иранским властям в связи с тяжелыми последствиями эпидемии коронавируса. Сейчас число подтвержденных заражений инфекцией в Иране составляет около 83,5 тыс., не меньше 5 209 человек скончались.

На данный момент, по заявлению Министерства здравоохранения Сирии, из-за коронавируса умерли три человека. Общее количество зараженных в САР достигло 39 человек.

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Интересы США в Сирии

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук ​​Борис Васильевич Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) выразил свое экспертное мнение по данному вопросу.

«Такие заявления звучат не только со стороны президента Сирии. США пытаются использовать коронавирус со своих позиций для достижения и продвижения своих интересов. В первую очередь надо вспомнить, что представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли занести коронавирус в Ухань. Китайская сторона имела ряд материалов, которые доказывали, что заражение коронавирусом произошло, в том числе и из-за американских военнослужащих и это могло спровоцировать тот факт, что сейчас США обвиняют Китай в распространении вируса», - сообщил Долгов

В момент, когда мировая экономика пошла на спад, США решили глобально использовать ситуацию с коронавирусом в своих целях и скупать нефть по низкой цене.

«Америка использует пандемию в своих интересах и на Ближнем Востоке для продвижения своих целей, то, что мы наблюдаем сейчас это политика США.

Помимо того, что санкции наложены на Сирию, также и на Иран, иранское руководство просили снять эти санкции и через США, и через ООН, для того, чтобы закупить такие элементарные вещи как маски, перчатки, дабы сократить количество зараженных в Иране, но США им отказали. Также страдает Сирия, санкции действуют против сирийского народа и экономики», - сказал Борис Васильевич

По словам эксперта, с начала конфликта Америка сразу обозначила свои цели: США хотели, чтобы Башар Асад покинул президентский пост. Однако смена руководства Сирии, считает Борис Долгов - это путь выдавливания Российской Федерации из САР. И все действия, которые могут быть направлены на достижение цели, будут продолжаться.