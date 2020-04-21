Вирусологи установили гарантированный способ заражения COVID-19

Москва, 21 апреля. Вирусологи в рамках масштабного исследования выяснили, в каком случае новый тип коронавируса передается почти со 100% гарантией.

Как сообщают «Народные новости», в рамках исследования ученые установили, что COVID-19 не передается по воздуху. Они также не смогли однозначно доказать тот факт, что вирус может выживать на поверхностях.

Данные показали, что инфицирование происходит при близких контактах людей. По словам вирусологов, образцы они брали с дверных ручек и телефонов и пытались в лаборатории культивировать возбудителя болезни. Однако этого сделать не удалось. В связи с этим они пришли к выводу, что рестораны и крупные магазины могут считаться безопасными.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,4 млн человек. Заболевание унесло жизни 170 тыс. человек.

На территории России зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения, 456 человек умерли, передает «Газета.ру». Более 3,8 тыс. человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Во вторник стало известно, что правительство РФ разрабатывает дополнительные меры поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса. Как передает RT, на эти цели выделено 2,1 трлн рублей в рамках двух пакетов.