В СК обсудили меры против коронавирусной инфекции

Москва, 21 апреля. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам деятельности ведомства в удаленном формате. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Особое внимание глава ведомства уделил работе следователей в условиях неблагоприятной обстановки и обсудил с подчиненными меры против коронавирусной инфекции.

«Александр Бастрыкин вновь сделал акцент на необходимости постоянного усиленного мониторинга состояния здоровья сотрудников Следственного комитета и обучающихся всех ведомственных образовательных учреждений, обеспечения комплекса профилактических мер по предотвращению распространения заболевания», — говорится в сообщении.

При этом он призвал не снижать темпов работы и продолжать исполнять служебные обязанности «с той же эффективностью и самоотдачей».

Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что важно поддерживать высокую планку качества образования в учебных заведениях СК, несмотря на его дистанционный формат.

Глава СК поставил задачу дезинфицировать помещения, где проживают курсанты и кадеты, которые не смогли вернуться домой. По его словам, необходимо внимательно следить не только за успеваемостью кадетов и курсантов, но и выяснять «потребности социального и бытового характера», по возможности их реализуя.