Греф объяснил разницу ипотечных ставок в России и Европе

Москва, 21 апреля. Глава правления Сбербанка Герман Греф рассказал, чем обусловлена разница в величине ставок по ипотеке в России и Чехии.

«Знаете, такой мой любимый и наивный вопрос. Ответ очень простой: тогда, когда Сбербанк в России будет платить по депозитам эти самые 0,5%, которые они платят по депозитам в Чехии. А не 5%, как в России», — пояснил глава Сбербанка в интервью «Ленте.ру».

Стоит отметить, что в настоящее время Сбербанк в Чехии предлагает фиксированную ставку по ипотеке на уровне 2,29%. В России Сбербанк предлагает ипотечные кредиты со ставкой от 5%.

Ранее Греф назвал нынешний состав правительства России одним из самых эффективных за последние 30 лет, а также рассказал, когда эпидемия коронавируса в России достигнет своего пика.

По его словам, аналитики Сбербанка провели исследование с использованием математической модели. Согласно результатам исследования, пик эпидемии коронавируса в России придется на 5–10 мая.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом, 456 человек скончались. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.