Турция скрывает факты деятельности ЧВК SADAT в Ливии за голословными заявлениями

Анкара помогает оккупационному «правительству» в Триполи, в том числе и за счет задействования частной военной компании (ЧВК) SADAT. Тем временем власти Турции достаточно часто упоминают о якобы присутствии в Ливии ЧВК «Вагнера», умалчивая о роли собственных военизированных подразделений в эскалации внутриливийского кризиса. Ситуацию прояснил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) экономист, политолог Александр Дудчак.

Стоит отметить, что Турция использует частную военную кампанию SADAT для подготовки сирийских террористов-наемников, которые затем будут переброшены на территорию Ливии для так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Так Telegram-канал «Стамбульский волк» подробно рассказал о деятельности турецкой ЧВК SADAT, а также о том, кто стоит за ней.

По словам политолога, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает не говорить о частной военной компании SADAT, которая широко известна своими связями с боевиками запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и прочими незаконными вооруженными формированиями. Зато тема ЧВК «Вагнера» зачастую поднимается в турецких СМИ.

«Турция, как мы видим, подыгрывает искусственно созданной власти в Ливии (ПНС Ливии. — Прим. ФАН). Вообще вопрос должен стоять не в том, что на ливийской территории находятся частные военные кампании, а в том, почему там в принципе война началась, и кто виновен, что было уничтожено суверенное государство. То, что сейчас Турция хочет поживиться на разрухе этого государства — это, конечно, не красит руководство этой страны. Необходимо работать над тем, чтобы мир наступил в Ливии, а заявления Эрдогана о каких-то иностранных ЧВК на этом фоне выглядят достаточно лицемерными, поскольку у него есть своя ЧВК - SADAT. Это традиционная проблема – замечать соринку в чужом глазу, а у себя никаких проблем не наблюдать. Турция этим не отличается, в этом нет ничего нового. Подобная практика использования частных военных компаний имеется у Соединенных Штатов Америки, есть также французский легион, у Польши есть свои ЧВК, немало бойцов которых полегли на полях Донбасса. Это не такая уж большая военная тайна», — отметил собеседник агентства.

Напомним, бойцы турецкой ЧВК SADAT находились на территории Ливии еще до подписания Анкарой соглашения о военном сотрудничестве с ПНС. Свидетельство об этой деятельности имеется даже на официальном интернет-ресурсе SADAT. Говорил о присутствии своих «сотрудников» на ливийской территории еще в 2018 году основатель данной ЧВК, по его словам, это было еще семь лет назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.