Вирусолог объяснил, как массовое тестирование на антитела поможет в борьбе с коронавирусом

Анализы на антитела к коронавирусу помогут определить количество человек, которым не нужна вакцина. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вирусолог Вадим Покровский, отметив, что не следует сообщать о результатах таких тестов персонифицированно.

В мае частные лаборатории предложат всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, пишут «Известия». Разработкой тестов занимаются несколько российских компаний и лабораторий.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи на этой неделе планируют завершить разработку своей тест-системы. Ученые из Казанского федерального университета в конце недели получат первый лабораторный образец анализа. Он будет представлять собой экспресс-систему определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10–15 минут.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что такие тесты очень важны для оценки эпидемиологической ситуации.

«Процент населения, у которого обнаружат антитела к коронавирусу, будет указывать, сколько человек уже переболело и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению. Отсюда встанет вопрос о планировании последующих мероприятий, то есть какое количество населения нужно будет иммунизировать с помощью вакцины. Как раз перед ее применением можно будет проверять организм человека на наличие антител. Если они есть, то нет смысла к такому человеку применять вакцину, потому что иммунитет после перенесенного заболевания обычно бывает сильнее, чем после прививки», — пояснил Покровский в интервью ФАН.

Однако вирусолог обратил внимание, что когда речь идет о предложении пройти тест на антитела в частных компаниях, то целесообразность такой услуги достаточно сомнительная.

«Если человек узнает, что он переболел коронавирусом, то он будет думать, что везде можно расхаживать и заражаться другими респираторными заболеваниями. А они могут оказаться более опасными, к примеру тот же грипп. Поэтому тут большее значение имеет психологический результат: человеку хочется узнать, переболел он коронавирусом или нет. И частные компании удовлетворят его любопытство. Но им следует не сообщать о результатах анализов персонифицированно, а говорить только о проценте положительных результатов на обнаружение антител. Это поможет общей системе надзора по оценке ситуации», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, о первых случаях пневмонии нового типа стало известно в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

На 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 4420 человек уже выздоровели. За минувшие сутки прирост составил 5236 случаев, в оперативном штабе уточнили, что 43,4% из этих зараженных не имели клинических проявлений инфекции.