Асмус показала фото с округлившимся животом

Москва, 21 апреля. Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников фотографией с округлившимся животом.

Звезда решила подшутить над фанатами и показала снимок с круглым животом, который придерживает руками. В подписи к фото Асмус заинтриговала поклонников, признавшись, что долго не хотела делиться радостной новостью.

«Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии», — написала актриса.

Асмус призналась, что безмерно счастлива и ее жизнь разделилась на «до» и «после». Однако заинтриговав фанатов возможной беременностью, звезда сообщила, что снимается в новоv скринлайф-фильме. Асмус исполнит роль беременной девушки, а опубликованный кадр с округлившимся животом – образ для нового фильма.

Подписчики Асмус в шутку возмутились розыгрышу актрисы. Многие признались, что были безмерно рады, когда увидели беременное фото.

«Заинтриговала, коза», — написала xionwersiya.

«Кристина! Ну как так можно нас троллить. Я обрадовалась, а потом расстроилась, а потом снова обрадовалась», — призналась mariakarlyuk.

«Когда объелась на карантине», — пошутил highlanderdoom1.

Ранее Асмус призналась, что проводит время в самоизоляции «бездарно». По словам актрисы, она не занимается ни онлайн-тренировками, ни просмотром сериалов, ни улучшением знания иностранных языков. Как подчеркнула Асмус, она даже не делает генеральные уборки, а время при этом проходит незаметно.