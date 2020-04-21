Актриса Мария Шукшина прокомментировала скандал в семье

Москва, 21 апреля. Российская киноактриса Мария Шукшина своем Instagram-аккаунте поделилась мыслями насчет скандала, который случился в знаменитой семье. Мать артистки Лидия Федосеева-Шукшина оставила внучке Анне Трегубенко недвижимость в Петербурге. Однако та ее продала.

Речь идет о доле в четырехкомнатной квартире, от которой Трегубенко избавилась за 5 млн рублей. Анна могла продать долю и за 15 млн рублей, учитывая рыночную стоимость недвижимости, однако девушка призналась, что сделала это не ради денег, а для того, чтобы отвязаться от своих родственников.

Сложившуюся ситуацию ее мать Анны Мария Шукшина прокомментировала, сославшись на цитату из Евангелие.

«И враги человеку домашние его… Сильно! Почему Господь так сказал?» — задалась вопросом актриса.

В посте Шукшина также привела несколько толкований изречения. Так, например, в одном из них говорится, что лучше терпеть оскорбления, чем наносить. И если стерпеть обиду, то бог даст мир. В комментариях к фотографии подписчики решили поддержать артистку. Они пожелали женщине силы духа, чтобы справиться с трудностями.

Напомним, ранее продюсер Бари Алибасов также переписал на своего помощника квартиру, которую ему подарила Лидия Федосеева-Шукшина. Народная артистка РСФСР подарила Алибасову двухкомнатную квартиру в Новой Москве. Однако позднее выяснилось, что Алибасов переписал недвижимость на одного из своих помощников. По словам продюсера, это временное решение, причиной которого являются большие налоговые начисления.