Переболевший COVID-19 дал россиянам советы, как распознать вирус

Москва, 21 марта. Житель России, переболевший новым видом коронавируса, дал советы, как распознать COVID-19 и что делать при первых симптомах.

Как сообщает «МК», семья россиянина заболела коронавирусом 7 апреля, однако диагноз и лечение они получили далеко не сразу, поскольку сами подсознательно «от себя скрывали совершенно явные симптомы COVID-19».

Первым симптомом стало заложенное горло. При этом как таковой боли не было.

«Скорее, это ощущение, знакомое всем любителям живых рок-концертов или караоке. Когда поешь, что есть силы, а потом голосовые связки отказываются сотрудничать. Горло будто обложено, в нем как будто что-то мешается. Постоянно хочется откашляться и прочистить горло», — рассказал пациент.

Он также добавил, что врачи, занимающиеся пациентами с COVID-19, не рекомендуют нагружать организм противовирусными препаратами, поскольку «коронавирус плевать хотел на всевозможные препараты с приставкой «флю».

«Никакого самолечения!» — подчеркивает он.

Первое время, по его словам, температура держалась в районе 37 — 37,3 градусов. Поэтому россиянин советует измерять температуру несколько раз в день, и если она не спадет в течение нескольких дней, звонить в скорую.

«Совет 4: Вызывайте врача на дом, даже если из носа не льет рекой и не болит горло, а есть необычные симптомы: сильная головная боль, диарея, ломота в мышцах», — добавил он.

Пациент особенно подчеркивает, что «корона» любит маскироваться под что угодно». У него и его семьи не было боли в горле или рези в глазах. Заболевание сопровождалось сильной головной болью и болью в мышцах, которая не снималась никакими обезболивающими.

Россиянин предупредил, что в первое время точный диагноз не поставят. Но при этом следует вести себя так, как будто коронавирус есть: самоизолироваться.

На пятый день у него появился «классический» симптом COVID-19: пропали запахи. В этом момент не рекомендуется «пшикать» в нос различными лекарствами — они не помогут.

Последний совет от пациента: делать КТ, если температура не спадает несколько дней. Даже если терапевт не услышал в легких ничего подозрительного.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,4 млн человек. Заболевание унесло жизни 170 тыс. человек.

На территории России зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тыс. человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Во вторник Экспертный институт социальных исследований составил рейтинг регионов России по эффективности борьбы с коронавирусом. Как передавала «Газета.ру», лучшие результаты в работе здравоохранения продемонстрировали Московская и Ростовская области, а также Краснодарский край. Наиболее действенную профилактическую работу выполнили Ленинградская, Нижегородская области и Якутия.