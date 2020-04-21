Москва, 21 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции может быть продлен на период майских праздников.

«Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно», — глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.