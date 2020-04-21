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Режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники

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Режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники

Москва, 21 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции может быть продлен на период майских праздников.

«Я думаю, что, конечно, режим ограничений будет продолжен. Безусловно», — глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники

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