В посольстве рассказали подробности захвата пиратами трех россиян в Бенине

Согласно заявлению посольства Российской Федерации, в Республике Бенин и Тоголезской Республике, 19 апреля 2020 года судно Tommi Ritscher, стоявшее на рейде в порту г. Котону, было атаковано пиратами.

Пресс-атташе, заведующий консульским отделом посольства России, Александр Чистяков, рассказал Федеральному агентству новостей о ситуации на данный момент.

По последней информации, полученной представителем посольства от ВМС Бенина, изначально на борту судна было 19 человек. Поздним вечером 20 апреля представители ВМС поднялись на борт атакованного пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher. В ходе детального осмотра судна они обнаружили на борту 11 членов экипажа, которые сумели забаррикадироваться во время налета пиратов. Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трех граждан России. О намерениях пиратов на данный момент ничего не известно.

Это не первый случай подобного рейда в Гвинейском заливе. В январе 2020 года в Нигерии пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой трубопроводов. Пираты взяли в заложники трех членов экипажа, среди которых двое являются гражданами России. 21 апреля следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело.