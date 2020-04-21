Бойцы военной полиции РФ остановили боестолкновение на севере Сирии

Дамаск, 21 апреля. Боестолкновение между проправительственными «Национальными силами обороны» и отрядами курдской полиции «Асайиш» произошло на севере Сирии, в городе Камышлы. Конфликт был урегулирован бойцами военной полиции РФ.

Причины конфликта пока неизвестны, в ходе перестрелок ранения получили несколько человек. Боестолкновение было остановлено прибывшими на место военнослужащими военной полиции РФ. Российские военные организовали переговоры, после которых стороны заняли свои позиции.

Сейчас в Камышлы находятся не только силы законного правительства, но и представители арабо-курдских «Сирийских демократических сил». Периодически между сторонами вспыхивают конфликты, перетекающие в стрельбу.