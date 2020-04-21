Сервис VIMEO удалил фейковое видео Дениса Короткова о ЧВК «Вагнер»

Москва, 21 апреля. Материалы Дениса Короткова, легшие в основу нового вброса о ЧВК «Вагнер» были удалены с видеохостинга Vimeo.

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков известен сотрудничеством с запрещенной в РФ международной террористической группировкой «Исламское государство»1. В целях обеления деятельности террористов "Новая газета" систематически публикует недостоверную информацию о Сирии.

Напомним, ранее «Новая» выпустила очередной материал на основе редактированных фотографий и странного видео неясного происхождения. Как выяснила редакция ФАН, Коротков обменивался данными и постоянно контактировал с членами ИГ1.

Как отметил главред сайта PolitRussia Руслан Осташко, подлинность материалов вызывает сомнение, а профессиональный видеомонтажер Евгений Клиньев назвал видео подделкой и неправдоподобной художественной съемкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.