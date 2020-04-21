Сирия, 21 апреля. Минздрав САР сообщил о выздоровлении одного из пациентов с коронавирусом. ВС Турции вмешались в междоусобную борьбу боевиков в Хасаке. Автомобиль SDF**** подорвался на СВУ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на сирийских солдат на востоке Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала столкновения с САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва в районе месторождения Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: перебросили дополнительные силы на север Хасаки, для того чтобы прекратить междоусобные стычки боевиков.

Провинция Дамаск

Министр здравоохранения Сирии Низар Язиджи сообщил о том, что один из пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирусную инфекцию, вылечился. Таким образом, общее число выздоровевших в стране достигло шести человек. Напомним, количество заболевших в Сирии составляет 39 человек, среди них три случая с летальным исходом.

Между тем на юго-западе САР продолжились работы по зачистке местности. Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по разминированию местности в городе Дума в Восточной Гуте Дамаска, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в соседней провинции Даръа. В результате проведенных работ удалось обследовать более двух гектаров территории и обезвредить 35 взрывоопасных предметов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв на подконтрольной курдским боевикам территории на востоке провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SR_OKA), СВУ, заложенное на обочине дороги в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, сработало в момент проезда автомобиля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В результате инцидента погибли как минимум два члена формирования, о числе раненых пока ничего неизвестно. В установке бомбы подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о возобновившихся перестрелках в южных районах Идлиба. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в ответ на провокационные обстрелы со стороны террористов части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по их позициям на подступах к населенным пунктам Бенин, Аль-Джарада, Аль-Бара и Маар-Белет. Никаких сведений о нанесенном исламистам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало.

Напомним, радикалы бандгрупп, регулярно нарушающие действующий на линии разграничения сил режим тишины, отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта. Среди них группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин».

Провинция Ракка

Поступают неподтвержденные данные о нападении неизвестных на сирийских солдат в восточной части Ракки. Как передает оппозиционный информационный портал Step News Agency, несколько вооруженных людей на мотоциклах открыли огонь по патрульным автомобилям правительственных сил. Утверждается, что в результате налета были ранены двое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Более подробных сведений о произошедшем пока не поступало.

Провинция Хасака

Анкара пытается погасить вооруженный конфликт между подконтрольными ей формированиями в районе города Рас аль-Айн на севере Хасаки. Согласно информации информагентства SOHR, турецкие солдаты вмешались в междоусобную борьбу боевиков группировок «Фиркат аль-Мутасим» и «Ахрар аш-Шаркыя». В результате столкновения прекратились, однако напряженность между радикалами все еще сохраняется. Напомним, поводом для стычек стали разногласия в дележке награбленного у местных жителей имущества.

1 Организация запрещена на территории РФ.