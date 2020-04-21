ПНС Ливии атаковало Тархуну на семи направлениях

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари 21 апреля в заявлении для СМИ сообщил, что город Тархуна подвергся нападению на семи направлениях — силы Халифы Хафтара успешно отразили атаку боевиков ПНС.

По словам Мисмари, в Тархуне были захвачены несколько бойцов сил ПНС, а также сирийские и чадские наемники. ЛНА нанесла удары в районе Айн Зара по группе террористов, относящихся к Совету революционеров Бенгази и Дерны.

Кроме того, Ахмад Мисмари подтвердил, что 20 апреля силы ПНС атаковали авиабазу ЛНА «Аль-Ватыя». ЛНА отразила это нападение и преследовала противника до района Аль-Акрабия. Генерал-майор сообщил, что ЛНА уничтожила 21 вооруженный автомобиль сил ПНС в районе Аль-Хира, к югу от Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы Ливийской национальной армии отразили попытку прорыва боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и взяли под контроль новые территории. В ходе контратаки под контроль ЛНА перешел район Аль-Акрабия — информация о других территориях, перешедших к армии Хафтара, продолжает поступать.

Кроме того, Турция проявляет открытую агрессию по отношению к Ливии — 17 апреля ВВС Турции «нанесли учебный удар» по Аль-Вишке в Ливии из американских истребителей F-16, назвав это «учениями» в Средиземном море. В турецком оборонном ведомстве заявили, что в учениях ВВС участвуют не только истребители и бомбардировщики, но и военные корабли. Так Анкара попыталась оправдать свое присутствие близ Мисураты.