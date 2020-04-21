Представитель Булановой рассказал, когда выпишут пережившую инсульт артистку

Москва, 21 апреля. Российская певица Татьяна Буланова находится в медицинском исследовательском центре им. Алмазова, медики оценивают ее состояние как хорошее, сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

«Самочувствие вполне нормальное, все хорошо. В четверг должны выписать, в первой половине дня четверга все будет понятно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее певица была доставлена в больницу из-за проблем с сердцем. На плановом осмотре магнитно-резонансная томография (МРТ) действительно выявила у нее болезнь, но уточнять ее название Буланова отказалась. Как позже стало известно, у женщины обнаружили микроинсульт.

При этом двое сыновей певицы Татьяны Булановой не могут навестить ее в больнице. Старший сын живет отдельно от матери, 13-летний Никита Радимов после госпитализации Булановой остался один и поддерживает связь с ней по телефону. Врачи приняли решение не пускать детей в палату к собственной матери из-за риска заразить ее коронавирусной инфекцией.

За несколько дней до госпитализации Буланова жаловалась, что из-за отмены выступлений осталась без средств к существованию. Певица призналась, что у нее, как и у многих коллег, нет финансовой подушки, а также сторонних дотаций.