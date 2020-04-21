Доктор медицинских наук оценила эффективность лекарства от коронавируса из полыни

Москва, 21 апреля. Эффективность лекарства от коронавируса на основе полыни требует лабораторных подтверждений. Об этом заявила глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Ранее президент Мадагаскара Андри Радзуэлина презентовал профилактическое лекарство от коронавируса, которое было создано на основе полыни. Лекарственный препарат Covid Organics был разработан в Малагасийском институте прикладных исследований. Препарат состоит из смеси трав, однако полынь является его основным компонентом. При этом официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что не знает, помогает ли полынь в борьбе с коронавирусом.

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что в настоящее время поступают сотни сообщений о создании лекарственных препаратов от коронавируса, однако их эффективность может подтвердиться только по итогам исследований и испытаний.

«Это все требует проведения дополнительных исследований, проведения испытаний. Некоторая вероятность есть, конечно, того, что компоненты могут работать, но прежде, чем что-то говорить, требуются большие исследования, чтобы подтвердить результаты», — пояснила эксперт.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 170 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.