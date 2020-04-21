Правительство РФ готовит новые пакеты поддержки экономики в условиях пандемии

Москва, 21 апреля. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки экономики.

Он подчеркнул, что выход из кризиса не будет быстрым, а восстановление экономики будет поэтапным.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.

Власти РФ предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. С апреля все семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился более чем на 30%, предусмотрены кредитные каникулы, введены льготы для малого и среднего бизнеса. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день.