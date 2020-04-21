Актер из «Санта-Барбары» Том Лестер умер в США на 82-м году жизни

Вашингтон, 21 апреля. Американский актер Том Лестер, более всего известный ролью в популярном сериале «Санта-Барбара», умер в США.

Брат кинозвезды Майкл подтвердил информацию о кончине. Гибель актера на 82-м году жизни была вызвана осложнениями, которые развились из-за болезни Паркинсона. Позднее близкие объявят даты прощания и похорон с артистом, сообщает Nation News.

Помимо участия в «Санта-Барбаре» Лестер снимался в сериалах «Рыцарь дорог» и «Зеленые просторы». Первую роль он получил в многосерийной киноленте «Деревенщина из Беверли-Хиллз». Кроме того, за время карьеры он отметился участием в трех кинопроектах в качестве продюсера.

Ранее стало известно о смерти британского музыканта Мэттью Селигмена, который выступал в составе коллективов Дэвида Боуи и Шинейд О’Коннор. Бас-гитарист умер в Лондоне на 65-м году жизни в результате осложнений , вызванных пневмонией нового типа COVID-19, передает «Мир 24».

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