Новак объяснил, когда снизится давление на рынок нефти

Москва, 21 апреля. Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает, что давление на рынок нефти продолжиться до мая, когда начнет действовать сделка ОПЕК+.

По словам министра, рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ. На это также влияет неопределенность сроков восстановления мировой экономики, обусловленная пандемией коронавируса.

«Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер», — заявил Новак.

Министр добавил, что сейчас страны ОПЕК+ «внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования», передает ТАСС. Новак призвал не драматизировать ситуацию, связанную с падением цены майского фьючерса на нефть WTI.

В ночь на вторник цены на нефть марки WTI (речь идет о фьючерсе с поставкой в мае) упали впервые в истории до отрицательных значений. В момент котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Днем 21 апреля эталонная нефть марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель, тем самым обновив свой антирекорд 2002 года, напомнила «Газета.ру». Фьючерсы на Brent снизились на 26,24%, их стоимость составила 19,09 доллара. Затем в ходе торгов с поставкой в июне упали еще ниже.

Предполагается, что обвал котировок Brent и WTI может спровоцировать и резкое удешевление российской нефти Urals. Однако опрошенные RT эксперты пока не ожидают падения цен на отечественное сырье Brent и Urals до отрицательных уровней. По словам экспертов, фьючерсы на Urals фактически не торгуются на бирже, а цена поставок Urals рассчитывается ежедневно как производная от североморской нефти Brent.