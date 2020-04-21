Москва, 21 апреля. Основной государственный экзамен для учащихся девятых классов будет проходить на базе школ, в которых они проходили обучение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее девятиклассники сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ) в соседних с родной школах. Однако в нынешнем году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции экзамены пройдут на базе школ, в которых девятиклассники проходили обучение. В ведомстве отметили, что в 2020 году ОГЭ пройдет с 8 июня по 31 июля.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек скончались. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.